Sieg gegen Lausanne : GC steht im Viertelfinal des Schweizer Cups

GC schmeisst Super-League-Club Lausanne Sport aus dem Cup. Somit haben sich bisher erst drei Teams aus der Challenge League für die nächste Cup-Runde qualifiziert.

Dass es sich um zwei Teams in unterschiedlichen Ligen handelt, fiel während den 90 Minuten nicht wirklich auf.

Nach dem FC Winterthur wirft auch der zweite Zürcher Challenge-League-Club ein Team aus der Super League aus dem Cup: GC schlägt Lausanne Sport mit 2:0 und steht im Viertelfinal. Nach einer grösstenteils unspektakulären ersten Halbzeit gehen die Teams mit 0:0 in die Pause. Die zweiten 45 Minuten im Zürcher Letzigrund-Stadion starten vielversprechender und die Teams spielen mit mehr Zug zum Tor. Dass es sich um zwei Teams in unterschiedlichen Ligen handelt, fiel während den 90 Minuten nicht wirklich auf.

Die entscheidenden Szenen des Spiels sind zwei Freistösse. In der 68. Minuten fliegt ein eher verunglückter Freistoss von Ronan in den Strafraum und landet schlussendlich bei Leo Bonatini, der zum 1:0 trifft. Rund zehn Minuten später kommt es zum nächsten Freistoss für GC, der von Lausanne-Mittelfeldspieler Gabriel Barès mit der Hand abgewehrt wird – der Schiedsrichter entscheidet auf Elfmeter. GC-Stürmer Cristian Ponde verwandelt anschliessend souverän zum 2:0 vom Penaltypunkt und die Grasshoppers dürfen sich über den Einzug in die nächste Cup-Runde freuen. Mit Aarau, Winterthur und GC haben sich bisher nur Challenge-League-Clubs für das Viertelfinal qualifiziert.