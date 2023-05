Super-League-Konferenz: GC gegen St. Gallen – Basel gegen Genf

In Genf geht es insbesondere für die Gäste aus Basel um enorm viel. Nach einem enttäuschenden 1:1 Unentschieden am vergangenen Sonntag gegen Lugano ist der FCB zwingend auf Punktezuwachs angewiesen, wollen sie das Minimalziel Europacup-Qualifikation nicht noch aus den Augen verlieren. Auch Servette ist seinerseits noch auf Punkte angewiesen, geht es für sie doch um nichts weniger als den Vize-Meistertitel. Dieser berechtigt ja bekannterweise zur Teilnahme an der Champions League Qualifikation. Mit einem Sieg könnte das Team von Alain Geiger einen wichtigen Schritt in Richtung Platz 2 machen. Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass sich die beiden Teams bislang in allen drei Begegnungen mit einem Remis begnügen müssen. Geht heute erstmals ein Team als Sieger aus der Direktbegegnung?