Challenge League - GC verliert zum dritten Mal in Folge und bangt um den Aufstieg

Die Grasshoppers verlieren zum dritten Mal in Folge. Nach den Pleiten gegen Aarau und Stade Lausanne-Ouchy folgte am Montagabend eine 2:1-Niederlage gegen Winterthur. Die Treffer fielen in der zweiten Halbzeit. In der 54. Spielminute erzielte Samir Ramizi nach einem Zuspiel vom Winti-Topscorer Roman Buess die Führung. Nur acht Minuten später verlor GC-Innenverteidiger Toti Gomes den Ball und konnte sich nur mit einer Notbremse retten – es gab die Rote Karte.