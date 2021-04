Thun bleibt dran - GC verliert Wasserschlacht gegen Aarau – nur noch vier Punkte Vorsprung

GC fliegt, allerdings nicht auf direktem Weg in die Super League.

Die erste Halbzeit bei starken Regenfällen war sehr ausgeglichen. Viele grosse Chancen gab es für die 100 Zuschauer im Brügglifeld nicht zu sehen. Die grösste Chance ging aufs Konto von GC-Stürmer Demhasaj. Der mehrfache Saisontorschütze rutschte jedoch nach einer Rettungstat von Aarau-Goalie Enzler am Ball vorbei. Mit einem 0:0 ging es in die Pause.

Wilder Schlagabtausch in den Schlussminuten

Aarau startete besser in den zweiten Durchgang und nach einem Ballverlust von Schmid erzielte Balaj den Führungstreffer. Wie schon so oft in der Saison konnte sich der Rekordmeister auf seine breite Bank verlassen. Cristian Ponde, nur wenige Minuten auf dem Feld, bediente Demhasaj, der nur noch einschieben musste.