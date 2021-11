GC – Lugano – Viele Zweikämpfe, wenige Chancen – kein Leckerbissen im Letzi

Die letzten Direktduelle zwischen GC und Lugano waren oft sehr eng. Beide Teams agierten auf Augenhöhe. Vier der letzten fünf Aufeinandertreffen in der Meisterschaft endeten mit einem Unentschieden. Im ersten Duell in dieser Saison gab es ein 1:1. Es war hochdramatisch. GC gelang der Ausgleichstreffer erst in der Nachspielzeit. In allerletzter Minute verschoss Lugano gar einen Penalty.