Seit Samstag gelten in der Schweiz verschärfte Coronavirus-Regeln, darunter eine Sperrstunde ab 19 Uhr. Weitere Massnahmen werden schon bald folgen, wie Lukas Engelberger, Präsident der Gesundheitsdirektionen-Konferenz im Interview mit dem «Tagesanzeiger» sagt. Die Lage in den Spitälern sei sehr schwierig. «Zurzeit haben wir noch die Kapazitäten in den Spitälern, aber nur, weil wir die Strukturen verstärkt haben und auf viele Eingriffe verzichten», sagt Engelberger. «Und das sind nicht nur ‹Nice to have›-Eingriffe.»