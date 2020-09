Antwort an Peter Vogel

Wer war zuerst da? Das Spital oder der Nachbar? Will er auch, dass die Krankenwagen erst in 500m Entfernung das Horn einschalten? Wer keinen Lärm mag soll aufs Land ziehen.

Lisa 03.09.2020, 08:19

Ojemine. Dass Kreisgeschrei eine zarte Seele nerven kann, ist nachvollziehbar. Aber es scheint mir doch so ein Fall zu sein, wo jemand sich nur noch darauf konzentriert, ob es jetzt wieder los geht – so wie andere Leute sich auf Kirchen-, Kuhglocken und Schiffhörner konzentrieren. Ich hoffe, der arme Nachbar findet Hilfe – denn auch wenn die Fenster jetzt zu sind, wird er wohl weiter auf der (inneren) Lauer sein in der angstvollen Erwartung, doch noch einen Ton zu erhaschen.