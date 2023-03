Rostow am Don: Brand bei FSB-Gebäude

In der russischen Grossstadt Rostow am Don brannte am Donnerstag ein Gebäude. Es gehröt zu Grenzschutztruppen des Inlandsgeheimdienstes FSB. Eine Person verstarb.

Rostow am Don : Gebäude vom russischen Geheimdienst steht in Vollbrand – ein Toter

Das Gebäude des russischen Inlandsgeheimdienstes stand am Donnerstag in Vollbrand. Twitter

Darum gehts Am Donnerstag geriet ein Gebäude des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB in Vollbrand.

Das Feuer wurde mutmasslich durch einen Kurzschluss in den Stromleitungen verursacht.

Der Gouverneur Wassili Golubew meldete einen Verletzten.

In sozialen Netzwerken wurden Fotos und Videos von einem grossen Feuer und einer riesigen Rauchwolke am Himmel verbreitet. «Es war ein lauter Knall zu hören», berichten einige Augenzeugen. Das Zivilschutzministerium löschte den Brand. Beim Gebäude handelt es sich um eines der Grenzschutztruppen des Inlandsgeheimdienstes FSB in Rostow am Don.

Gouverneur Wassili Golubew sagte, dass das Feuer nach vorläufigen Erkenntnissen durch einen Kurzschluss in Stromleitungen ausgebrochen sei. Die Flammen hätten sich auf 800 Quadratmetern ausgebreitet. Durch den Brand seien auch brennbare Flüssigkeiten explodiert. Es seien zwei Mauern des Gebäudes eingestürzt, sagte Golubew. Nach Behördenangaben ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden verletzt. Kiew wies jede Verantwortung zurück, gab aber an, die ukrainischen Behörden folgten den Entwicklungen «mit Freuden».

Raketenbeschuss in Belgorod

Der FSB ist in Russland auch für die Grenzsicherung zuständig. In der Region in der Nähe zur Ukraine kam es zuletzt immer wieder auch zu Zwischenfällen mit Raketen und Drohnen. Der FSB in Russland deckt nach eigenen Angaben im Zuge des Moskauer Angriffskrieges gegen die Ukraine immer wieder Sabotageakte gegen Infrastrukturobjekte auf. Aufgabe des Grenzschutzes ist es nach offiziellen Angaben insbesondere auch, in der Region illegale Einreisen mutmasslicher Sabotagegruppen zu verhindern.

In der ebenfalls grenznahen Region Belgorod meldeten die Behörden am Donnerstag erneut, dass die russische Flugabwehr zwei Raketen abgeschossen habe. Wie am Vortag, als von drei abgeschossenen Raketen die Rede war, seien in der Stadt Belgorod erneut Wohngebäude und diesmal auch Verwaltungsgebäude durch abgestürzte Bruchstücke von Raketen getroffen und beschädigt worden. Es gebe keine Verletzten, sagte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow. Er warf den ukrainischen Truppen eine erhöhte Aktivität vor. In den vergangenen vier Tagen seien 58 Gebäude und 31 Autos durch Trümmerteile getroffen worden.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.