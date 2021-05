20 Jahre nach Gründung - Geben Bro’Sis ein Comeback?

2001 waren sie die heissesten deutschen Popstars: Von links: Hila, Indira, Ross, Shaham, Faiz und Giovanni, kurz Bro’Sis. Die sechsköpfige Band Bro’Sis wurde in der TV-Show «Popstars» gecastet und feierte mit Hits wie «I Believe», «Heaven Must Be Missing an Angel» oder «Hot Temptation» Erfolge.