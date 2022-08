Skelette im Eis: Geben die schmelzenden Walliser Gletscher bald diese 23 Vermissten frei?

Julio R., geb. am 23. September 1952, wurde zuletzt an seinem Ferienort in Ornans (F) am 18. Juli 2021 gesehen.

Er leidet am Beginn einer Alzheimererkrankung. Es besteht die Möglichkeit, dass der Vermisste sich zurück in die Schweiz, in die Region seines Wohnortes, begeben wollte. Wird wahrscheinlich öffentliche Transportmittel benutzen. Signalement: ca. 170 cm, schlanke Statur, helle Haut, Brillenträger, kurze graue Haare, trug ein dunkelblaues T-Shirt mit uruguayischer Flagge, braun-schwarze Halbschuhe und eine Uhr am linken Arm. Hinkt leicht. Spricht Spanisch und Französisch (mit spanischem Akzent).

Kantonspolizei Wallis (Telefonnummer für Hinweise: 027 326 56 56)