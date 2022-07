Gipfeltreffen in Teheran : Geben diese beiden der Türkei nun grünes Licht für eine neue Offensive?

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan war bereits am Montagabend in der iranischen Hauptstadt eingetroffen und von Raisi empfangen worden.

Am Dienstagmittag kam Russlands Präsident Wladimir Putin in Teheran an. Das iranische Staatsfernsehen übertrug die Ankunft des Kreml-Chefs live.

«Bildet sich eine neue Achse?», fragt sich schon der deutsche « Spiegel » und meint damit kaum die «neue Achse des Guten», von der im konservativen russischen Blatt «Zargrad» die Rede ist. Oppositionelle Syrer sind so oder so besorgt: Wenn sich Putin, Erdogan und Raisi treffen, dann war das stets zum Nachteil ihres Landes.

Gipfel der Eigeninteressen

Ziele der Türkei: Erdogan will von Putin grünes Licht für eine weitere Offensive in Nordsyrien. Dort kündigt Ankara «aus Sicherheitsgründen» seit Monaten eine weitere Militäroperation an, wo gegenwärtig die kurdische YPG, der syrische PKK-Ableger, die Kontrolle hat.

Bislang scheiterte dies am Widerstand Irans und Russlands, die teils mit der YPG kooperieren und im Gegensatz zur Türkei den syrischen Machthaber al-Assad unterstützen. «Es ist gut möglich, dass Putin Erdogan in Syrien entgegenkommt», schreibt dazu der «Spiegel». Denn der russische Diktator könne es sich gerade nicht leisten, «potenzielle Partner zu vergraulen, zumal wenn diese, wie die Türkei, Nato-Mitglied sind».

Andere sehen dagegen ein einfaches Gegengeschäft: «Erdogan wird Putin ein von der Türkei verwaltetes Getreidekorridor-Abkommen anbieten, das in irgendeiner Form für Russland vorteilhaft ist. So kann er Putin davon überzeugen, einem türkischen Einmarsch in Nordsyrien zuzustimmen», schreibt der Politologe Soner Cagaptay. Im Ukraine-Krieg versucht sich Ankara ohnehin, als Vermittlerin zu positionieren – nicht ohne Erfolg: Bislang ist es fast nur der Türkei gelungen, Vertreter Russlands und der Ukraine an einen Tisch zu bringen.