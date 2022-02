Ukrainischer Präsident : «Geben jedem eine Waffe, der sein Land verteidigen will»

In einer Rede ermutigte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenski sein Volk zum Widerstand gegen die Invasoren. Russland stehe auf der Seite des Bösen und habe angegriffen, wie es Nazi-Deutschland damals getan habe.

Das Land stellt seine diplomatischen Beziehungen mit Putins Russland per sofort ein.

Der ukrainische Präsident Selenski hat am Donnerstagmorgen vor der Presse gesprochen. «Dieser Morgen ist ein historischer Morgen», so der Präsident. Die Ukraine werde die diplomatischen Beziehungen zu Russland per sofort einstellen. «Wir haben das Recht, auf unserem Boden zu leben. Russland hat uns angegriffen, wie das faschistische Deutschland im Zweiten Weltkrieg Länder angegriffen hat. Russland steht auf der Seite des Bösen», sagte der ehemalige Schauspieler.