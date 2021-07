Heiratslizenz beantragt - Geben sich Gwen Stefani und Blake Shelton am Wochenende das Jawort?

Die Hochzeitsplanung im Hause Stefanie-Shelton scheint in der heissen Phase zu sein. Zumindest, wenn es nach «People» geht. Dem US-Magazin liegen demnach offizielle Unterlagen der zuständigen Behörde im US-Bundesstaat Oklahoma vor, in denen der Antrag auf eine Hochzeit gestellt und die entsprechende Hochzeitslizenz für Blake Shelton (44) und Gwen Stefani (51) erteilt wurde. Und diese Genehmigung ist im Johnston County lediglich zehn Tage gültig, was bedeutet, dass sich das Musiker-Paar also bis dahin getraut haben muss.