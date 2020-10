In einem auf Facebook rege geteilten Beitrag einer Luzernerin wird momentan vor Betrügern gewarnt, die sich am Telefon als Corona-Tracer ausgeben.

«Guten Morgen. Laut unserem System waren Sie wahrscheinlich in der Nähe von jemandem, der positiv auf Covid-19 getestet wurde. Das bedeutet, dass Sie sich jetzt für sieben Tage selbst isolieren und einen Covid-19-Test machen müssen»: In einem auf Facebook rege geteilten Beitrag einer Luzernerin wird momentan vor Betrügern gewarnt, die sich am Telefon als Corona-Tracer ausgeben. Nach dem Hinweis, dass man jetzt unter Quarantäne stehe, fragen die Betrüger nach der Postadresse, um das Corona-Testkit zustellen zu können.