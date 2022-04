Rafz ZH: Geblitzt und verhaftet – Raser mit 170 km/h und 195 km/h unterwegs

Zwei Mal innerhalb von zwei Tagen: Ein Autofahrer wurde mit 170 km/h und 195 km/h in Rafz geblitzt.

Die Kantonspolizei Zürich hat am Donnerstagmorgen in Rafz ZH einen Raser gestoppt. Laut einer Mitteilung wurden diese Woche auf der Schaffhauserstrasse mobile Kontrollen durchgeführt. Dabei fuhr ein 42-jähriger Kosovare, der mit seinem Auto in Richtung Eglisau unterwegs war, mit netto 170 km/h durch die Messstelle. Dies bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.