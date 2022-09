Arsenals Nati-Star: «Geborener Stürmer» – Granit Xhaka freut sich auf Gegner FCZ

Wenn am Donnerstagabend der FC Zürich den FC Arsenal in der Europa League empfängt, trifft ein bestens aufgelegter Granit Xhaka auf seinen alten Rivalen, gegen den er noch gar nie verloren hat.

1 / 5 Arsenals Granit Xhaka war bei der Pressekonferenz vor dem FCZ-Spiel bestens gelaunt. Screenshot BlickTV Den Londonern um den Nati-Captain läufts zurzeit nach Mass. Getty Images In der Premier League ist das Team von Trainer Mikel Arteta sogar Tabellenführer. REUTERS

Darum gehts Auf den FC Zürich kommt am Donnerstagabend ein regelrechter Leckerbissen zu.

In der Europa League ist der Weltverein Arsenal London mit Granit Xhaka zu Gast.

Der Nati-Captain selbst hat gegen den FCZ noch nie verloren – und freut sich auf das Duell.

Granit Xhaka scheint bestens gelaunt, als er am Mittwoch leicht (flug-)verspätet das Medienzentrum des St. Galler Kybunparks betritt. Da, wo am Donnerstag Zürich gegen Arsenal spielt (18.45 Uhr), liefert er auch gleich Erklärungsansätze, weshalb der «Gunners»-Star bei seiner Kurz-Rückkehr in die Schweiz so gut drauf ist.

Zum einen hat der ehemalige FCB-Spielmacher in seiner Zeit in der Schweiz nicht ein einziges Mal gegen den FCZ verloren: Fünf Mal spielte Xhaka gegen den grossen Rivalen, vier Siege gabs (ein Unentschieden). Auch bei seiner Zeit mit Gladbach kam es in der Europa League zu einem Aufeinandertreffen: Ein 3:0-Vollerfolg, ein Remis. «Es ist immer schön nach Hause zu kommen», kommentiert Xhaka, «vor allem, wenn man gegen den FCZ spielen kann.»

Xhaka geniesst neue Position

Zum anderen befindet sich Arsenal, abgesehen vom 1:3 gegen Manchester United am vergangenen Wochenende, auf einem regelrechten Höhenflug: Tabellenführung nach sechs Spieltagen, begeisterte Fans, attraktiver Fussball. Mitverantwortlich dafür ist Granit Xhaka, der seit der neuen Saison von Trainer Mikel Arteta offensiver, nämlich auf der Acht und nicht mehr vor der Abwehr, eingesetzt wird.

Das Resultat: drei Scorerpunkte in sechs Spielen (1 Tor, 2 Assists), soviel wie in der gesamten Vorsaison. «Ich spiele offensiver als in den vergangenen Jahren und geniesse es richtig», so Xhaka. Weshalb? Der Nati-Captain schmunzelt: «Eigentlich bin ich ein geborener Stürmer und habe in der Jugendzeit vorne gespielt.» Erst im Profifussball sei er zum Defensivspieler umgewandelt.

Arsenal meints ernst – und hat Respekt

«Er hat eine neue Rolle und füllt diese sehr gut aus», schwärmt auch Mikel Arteta von seinem Mittelfeldspieler. Xhaka spiele zurzeit sehr gut und sehr konsistent. Und: «Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns.» Weiter meint der 40-Jährige, dass man den Gegner sehr ernst nehme und deshalb auch alle Spieler nach St. Gallen mitgebracht hätte. Dennoch: «Alles andere als ein Sieg für Arsenal wäre eine Überraschung», so Arteta.

Angesprochen auf die grösste Gefahr, die für ihn vom FCZ ausgeht, antwortet der Spanier: «Die Resultate der letzten Wochen. Die Resultate von Zürich waren unter den Ansprüchen des Vereins. Deshalb werden die den Erfolg in einem anderen Kontext umso mehr suchen und am Donnerstag auf jedenfall bereit sein.»

Ablenkung Europa League für den FCZ

Wie Arteta schon sagte: Anders als Arsenal läuft es dem amtierenden Meister FCZ alles andere als nach Mass. Zwei Punkte und vier Tore in sieben Spielen, zuletzt die 1:2-Heimniederlage gegen Lugano. Da kommt die Erfrischung einer grossen Europa-Nacht gerade recht. Oder? «Auf so ein Spiel muss man sich einfach freuen, es ist eine Zugabe aufgrund der letzten Saison», sagt Trainer Franco Foda.

Der 56-Jährige will auch gegen ein scheinbar übermächtiges Arsenal viel Ballbesitz haben – und mutig nach vorne spielen. Dass ihm Club-Präsident Ancillo Canepa trotz Negativspirale auch nach der Lugano-Pleite weiterhin den Rücken stärkt, unterstützt diese Einstellung. «Cillo ist oft bei der Mannschaft und stets positiv, natürlich ist das gut», so Foda.

«Unglaublich grosser Gegner»

Der Deutsche ist überzeugt, dass das Team international gut funktionieren würde, auch wenn man in der Meisterschaft zuletzt viele Punkte hat liegen lassen. Foda: «Die Mannschaft hat den Willen, auch gegen einen grossen Gegner zu bestehen.» Diese Aussage untermauert auch Captain Yanick Brecher, dem die Vorfreude auf den Gegner förmlich ins Gesicht geschrieben steht. «Von so einem Gegner träumt man als Kind», so der 29-Jährige.

Rund 3500 Auswärtsfans werden erwartet, ein gigantischer Name kommt – «aus der grössten Liga der Welt», wie Brecher selbst sagt. Der grösste Gegner, den er je hatte? «Ich habe zwar schon gegen Napoli oder Leverkusen gespielt, aber von der Strahlkraft und der momentanen Verfassung her ist das mit Abstand der grösste Gegner», so der 29-Jährige.

