Japanische Studie: Gebrauchte Windeln können zum Hausbau verwendet werden

Auf der Suche nach umweltfreundlichen Baumaterialien sind Wissenschaftler bei gebrauchten Windeln gelandet. Gewaschen, desinfiziert und geschreddert könnten sie in tragenden Teilen eines einstöckigen Hauses bis zu 27 Prozent des Sands im Beton und bis zu 40 Prozent des Sands im Mörtel ersetzen, schreibt eine Forschungsgruppe um Siswanti Zuraida von der Universität Kitakyushu (Japan) im Fachmagazin «Scientific Reports». Zugrunde gelegt wurden dabei die Bauvorschriften in Indonesien.

Die Kosten seien die erste Barriere für eine nachhaltige Konstruktion in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Wegen des jährlichen Bevölkerungswachstums von 4,1 Prozent würden in Indonesien etwa 780’000 neue Wohneinheiten pro Jahr benötigt, die Bauindustrie schaffe aber nur maximal 500’000.

Windeln als alternatives Baumaterial

Zuraida und Kollegen testeten mit den gebrauchten Windeln deshalb ein alternatives Baumaterial, was auch Mülldeponien entlasten würde. Dafür stellten sie Betonmischungen mit verschiedenen Anteilen an Windeln anstelle von Sand her. Sie liessen die Mischungen 28 Tage lang aushärten und prüften dann ihre Druckfestigkeit.