Gotthard-Tunnel: Gebrochenes Rad führte zur Entgleisung von Zug

Auslöser waren Risse in einem Rad, dass danach in mehrere Einzelteile zerfiel.

Das führte zur Entgleisung

Daraufhin hätten sich weitere Teile vom Rad gelöst, während sich der Riss in der Scheibe weiter ausdehnte. Wegen Rissen in der Lauffläche habe das Rad dann aufgrund von Ermüdung ganz versagt. An der betroffenen Stelle konnten die Experten auch leichte Schäden an den Betonschwellen feststellen.