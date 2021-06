Rechtsextreme Partei - «Gebt Flüchtlingen ein Ticket nach Auschwitz» – AfD-Chats aufgeflogen

«Ich bin in eine konservative Partei eingetreten und in einer rechtsradikalen Partei aufgewacht», sagt einer der beiden Ehemaligen.

Allgegenwärtige Hetze

«Stoppt Tierversuche, nehmt Flüchtlinge», schreibt ein junger Mann aus Braunschweig in einer Whatsapp-Gruppe von der «Jungen Alternative» in Braunschweig. «Schwule sind in meinen Augen auch meistens Viecher…», schreibt ein anderer in einer geschlossenen Facebook-Gruppe. «Das einzige Ticket, das ich einem Flüchtling geben würde, wäre ein Ticket nach Auschwitz Birkenau», hetzt jemand in einer Chat-Gruppe des AfD-Stammtisches aus Heidelberg.