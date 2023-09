Bucht ein Gast eine Übernachtung in einem Hotel über die Plattform Booking.com, bezahlt das Hotel eine Gebühr an Booking. Doch Schweizer Hotels probieren, dies zu umgehen.

Gebühren sparen : So tricksen Schweizer Hotels Booking.com aus

Reiseziel und Datum der gewünschten Reise eingeben und wenige Sekunden später hat man eine riesige Auswahl an Unterkünften auf der Plattform Booking.com. Auf dem Reiseportal gibt es dann sogar noch die Möglichkeit, erst später vor Ort im gebuchten Hotel für seine Reise zu bezahlen.

Schweizer Hoteliers bieten aber immer öfter ihren Gästen an, die Buchung auf Booking zu stornieren und direkt über die gewünschte Unterkunft zu buchen, da diese Option günstiger sei. Denn die Hotels schlagen einen Teil der Booking-Gebühren auf den Preis fürs Zimmer obendrauf, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt. Hotels und Unterkünfte die ihre Dienste auf der Plattform anbieten, bezahlen eine Gebühr von rund 15 Prozent an Booking. Mit diesem «Trick» spart der Gast etwas, doch hauptsächlich kommt das Hotel gut weg, weil es keine Gebühren an Booking bezahlen muss.

So funktioniert der «Trick»

Doch die Hotels ermöglichen im Grunde genommen kostenlose Stornierungen nur bis zu einigen Tagen vor dem geplanten Aufenthalt. Doch es gibt einen anderen «Trick». Und so funktioniert er: Ein Gast stellt beim Hotel eine Anfrage für eine «kostenlose Annullierung». Wenn das Hotel dieser Anfrage zustimmt, fallen keine Buchungsgebühren an.

Falls das Hotel jedoch trotzdem einen Teil des Preises verlangt, wie es bei kurzfristigen Stornierungen häufig der Fall ist - schliesslich kann das Zimmer nicht mehr anderweitig vermietet werden -, müsste das Hotel auch Gebühren an Booking.com zahlen. Wenn das Hotel jedoch die Stornierung genehmigt, bleibt die Angelegenheit gebührenfrei, und der Gast zahlt den günstigeren Tarif direkt beim Hotel.

Im Schnitt rund 99’000 Franken Gebühren

Hotels kritisieren schon seit geraumer Zeit die hohen Gebühren von Online-Buchungsplattformen, die in der Regel bei etwa 15 Prozent liegen. Laut einer Online-Umfrage des Verbands haben Schweizer Hotels im vergangenen Jahr durchschnittlich rund 99’324 Franken an solchen Provisionen gezahlt. Jedes vierte Hotel zahlte sogar mehr als 100’000 Franken, was sich negativ auf die Gewinnmarge auswirkt. Die Frage ist jedoch, ob es legal ist, diese Provisionen zu umgehen?

«Wenn der Trick auffällt, wird es durch Booking vermutlich in der Suche schlechter platziert» Laszlo Kele, Hotelberater

Laszlo Kele ist seit rund 32 Jahren Hotelberater, er unterrichtet auch an der Swiss Hotel Management School in Montreux. Er sagt gegenüber dem «Tages-Anzeiger», dass es wohl legal sei, aber nicht die feine Art. Mit dem Trick würden die Hotels auch nicht lange durchkommen, so Kele weiter. «Die Algorithmen von Booking sind sehr ausgefeilt, wenn diesen auffällt, dass ein Hotel regelmässig Stornierungen im letzten Moment hat, wird es vermutlich automatisch in der Suche schlechter platziert.»

Lex-Booking vom Parlament

Die Möglichkeit, dieses Angebot des Hotels zu nutzen, ergibt sich aus der sogenannten Lex Booking, die seit Ende des letzten Jahres in Kraft ist. Mit dieser Gesetzgebung hat das Parlament die Vertragsfreiheit der Hotel-Vermittlungsplattformen eingeschränkt. Das bedeutet, dass Hotels, die Booking.com verwenden, nun ihre Zimmer auf ihrer eigenen Webseite zu einem günstigeren Preis anbieten dürfen.

Für Kele stellt dieser besagte Trick eine Ambivalenz in der Beziehung vieler Hoteliers zu der Buchungsplattform dar. «Einerseits sind sie darauf angewiesen, da sie durch die Plattform international bekannt gemacht werden und erst dann Kosten entstehen, wenn tatsächlich eine Buchung erfolgt. Andererseits sind die Kosten, die anschliessend anfallen, unglaublich hoch», erklärt Kele.

1,5 Milliarden in Marketing investiert

Denn diese Gebühren belaufen sich manchmal nicht nur auf 15 Prozent des Zimmerpreises, sondern können sogar bis zu 25 Prozent betragen. «Das liegt daran, dass die Plattform oft zusätzliche Rabatte von zehn Prozent auf den Zimmerpreis für Nutzer verlangt, die beispielsweise das zweite Level im Booking-Treueprogramm erreicht haben», sagt Kele gegenüber dem «Tages-Anzeiger».

Booking hat aber kein Interesse, die Gebühren zu senken. Dies hat ihr Chef Glenn Fogel erst kürzlich in einem Interview deutlich gemacht. «Wenn sie sich (die Hotels) über unsere Gebühren ärgern, sollen sie doch selbst das Geld für Marketing und Kundenservice ausgeben. Wenn du nicht findest, dass wir genug bieten, dann fühl dich frei, woanders hinzugehen!», so Fogels Ansage. Allein im ersten Quartal des Jahres 2023 hat die weltweit führende Plattform beeindruckende 1,5 Milliarden US-Dollar in ihre Marketingaktivitäten investiert.