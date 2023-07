Gebühren-Wahnsinn: Riesenunterschiede bei den Gemeinden

1 / 13 Wer sich bei der Einwohnerkontrolle in der Gemeinde Zürich neu registriert, muss tief in die Tasche greifen. 20min/Marco Zangger Auch in Luzern sind die Gebühren für eine Anmeldung relativ hoch. 20min/Matthias Spicher Die Anmeldung in Nidwalden ist hingegen kostenlos. Kanton Nidwalden

Gebühren: darum gehts In der Schweiz zahlt man in vielen Gemeinden sehr hohe Gebühren für amtliche Dokumente.

Bei Kantonen und Gemeinden zeigen sich grosse, teils unerklärliche Unterschiede .

Der Versand per Mail ist fast sieben Mal teurer als per Post.

Neue Wohnung, neuer Job oder neue Kreditkarte: Wer der Bank, dem neuen Vermieter oder dem künftigen Arbeitgeber einen Betreibungsauszug vorlegen muss, zahlt für diesen zwischen 17 und 25 Franken. Wobei lediglich eine A4-Seite ausgedruckt und abgestempelt wird.

Eine Stichprobe zeigt: Die Preise für amtliche Dokumente und Dienstleistungen sind in vielen Kantonen und Gemeinden verschieden. Es gibt zum Teil willkürlich scheinende Unterschiede.



Gebühren – grosse Preisunterschiede bei Kantonen und Gemeinden

In Gemeinden wie Sarnen, Herisau oder Schwyz kostet eine Wohnsitzbestätigung zehn Franken. In Bülach im Kanton Zürich kostet sie mit 30 Franken dreimal so viel. Bei anderen Dokumenten und Dienstleistungen sind die Preisunterschiede aber noch viel deutlicher.

Anmeldung auf der Gemeinde

Wer in der Schweiz in eine neue Gemeinde zieht, muss sich dort anmelden. In den Gemeinden Stans oder Liestal ist eine solche Anmeldung bei der Einwohnerkontrolle kostenlos. In Zürich kostet sie 40 Franken, in Luzern 35 und in anderen Gemeinden wie Appenzell 20 Franken.

Beglaubigung einer Unterschrift

Die Beglaubigung einer Unterschrift ist in der Gemeinde Altdorf im Kanton Uri gratis. In Frauenfeld wird dafür 35 Franken berechnet. Damit ist Frauenfeld Spitzenreiter bei den Kantonshauptorten. Für jede weitere Unterschrift kommen nochmal 25 Franken hinzu.

Anmeldung für Wochenaufenthalt

Die Anmeldung für eine Wochenaufenthaltsbewilligung ist in Herisau, Liestal oder St. Gallen kostenlos. In Solothurn kostet sie 100 Franken.

Sind amtliche Dokumente und Dienstleistungen in der Schweiz zu teuer? Ja, die Preise sind völlig übertrieben. Ja, die Gebühren sind schon relativ hoch. Ich finde die Höhe der Gebühren angemessen. Für diese Leistungen dürfte man auch mehr berechnen. Geld spielt keine Rolle. Ich möchte nur die Antworten sehen.

Handänderungs- und Beurkundungsgebühr bei einem Hauskauf

Bei einem Immobilienkauf fallen Beurkundungs- und Handänderungsgebühren an, welche entweder von der Gemeinde oder dem Kanton festgelegt werden.

Bei einem Kaufpreis von 1’000’000 Franken kommen im Kanton Thurgau 0,4 Prozent Handänderungsgebühren hinzu, also 4000 Franken. Die Beurkundungsgebühren betragen 0,1 Prozent des Kaufpreises, insgesamt also 5000 Franken Gebühren.

Beim gleichen Kaufpreis einer Immobilie fallen in Zürich je ein Prozent für diese Gebühren an, also 2000 Franken an Gebühren.

Mailversand kostet fast das Siebenfache des Postversands

Auch bei den Versandgebühren gibt es teils unerklärliche Preisunterschiede. Wer beispielsweise beim Zivilstandsamt Hochdorf (LU) online ein Dokument anfordert, bezahlt für den Postversand drei Franken. Wer sich das Dokument zusätzlich per Mail zuschicken lassen will, zahlt dafür nochmals 20 Franken.

Die Gemeinde verteidigt sich: Der Betrag sei vom Bund in der Verordnung über die Gebühren im Zivilstandswesen gesetzlich festgelegt. Und sie hat Recht. Trotzdem ist die Frage angebracht, ob 20 Franken für den Mailversand nicht etwas gar viel sind.

Gemeinde Altdorf in Uri tanzt aus der Reihe

Altdorf im Kanton Uri berechnet als einziger Kantonshauptort nichts für Leumunds- und Handlungsfähigkeitszeugnis, die Anmeldung mit Heimatschein oder die Wohnsitzbescheinigung. «Unsere Bewohnerinnen und Bewohner zahlen Steuern, deshalb dürfen sie solche Dienstleistungen auch kostenlos in Anspruch nehmen», so der Gemeindeschreiber (a.I) Markus Christen.