Triumph in London : Gebürtige Russin Rybakina krönt sich zur Wimbledon-Siegerin

Jelena Rybakina ist die erste kasachische Siegerin eines Grand-Slam-Turniers. Im Final von Wimbledon dominiert zunächst Ons Jabeur, am Ende bricht sie dann aber ein.

Sie hofft, der Krieg ist bald zu Ende

Wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine waren Profis aus Russland und Belarus in Wimbledon ausgeschlossen gewesen. Die in Moskau geborene Rybakina hatte mehrfach während des Turniers betont, glücklich zu sein, Kasachstan zu repräsentieren. «Sie haben an mich geglaubt. Es gibt keine Frage mehr, wie ich mich fühle. Ich bin seit langer Zeit auf einer Reise als kasachische Spielerin.» Angesprochen auf den Krieg sagte sie, dass sie wolle, dass dieser «so schnell wie möglich zu Ende ist».