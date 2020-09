1 / 5 Für Papi Leo ist klar: Er wird für den zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub stimmen. « Manche Arbeitgeber zahlen zur Geburt des Kindes bis zu 2000 Franken. Das ist ja schön, aber ich würde lieber zwei Wochen Vaterschaftsurlaub nehmen, denn Zeit mit dem eigenen Kind ist durch nichts zu ersetzen », sagt er. zvg Anders sieht das Stefan (47). Er ist gegen mehr Urlaub für den Vater, befürwortet aber die Erhöhung des Kindergeldes: « Durch das Mehrgeld müsste die Frau nach dem Mutterschaftsurlaub nicht gleich wieder arbeiten gehen und kann für das Kind sorgen .» zvg «Bloss ein Tag ist meiner Meinung nach für alle Beteiligten gesundheitlich, mental und gesellschaftlich eine Zumutung », sagt Max (39) und wird darum für den erweiterten Vaterschaftsurlaub stimmen. zvg

Darum gehts Am 27. September entscheidet das Schweizer Stimmvolk, ob frischgebackene Väter künftig zwei Wochen bezahlten Urlaub bekommen oder nicht.

Bis anhin haben Männer Anspruch auf einen bezahlten freien Tag.

Wir haben euch Papis gefragt, warum ihr dafür oder dagegen stimmt – das sind ihre Antworten:

«Ein Tag ist nichts – den hätte ich bereits im Kreisssaal aufgebraucht»

Leo (29), Fachmann Gesundheit:

«Die Geburt meines Sohnes war sehr schwierig, meine Ehefrau lag 40 Stunden in den Wehen. Bereits einen Tag nach der Geburt wollte sie nach Hause, da das Spital völlig überfüllt war. Zwar waren nach der Geburt meines Sohnes auch noch meine Mutter und meine Schwiegermutter vor Ort, um uns zu unterstützen, aber die Situation mit einem Kind ist komplett neu. Bei dem zweiten Kind sieht es dann sicher etwas anders aus. Als Paar standen wir vor einer ganz neuen Herausforderung. Von meinem Arbeitgeber habe ich zwei Wochen Vaterschaftsurlaub erhalten. Zusätzlich habe ich zwei Wochen Ferien genommen. Damit sich meine Frau erholen konnte, habe ich den kompletten Haushalt erledigt. So konnte sie alle zwei bis drei Stunden mit dem Kleinen schlafen und sich voll und ganz um ihn kümmern, während ich das Drumherum machte. Ich konnte in dieser Zeit eine enorme Bindung zu meinem Sohn aufbauen. Es war die schönste Zeit in meinem Leben. Ich finde es wichtig, dass nicht nur Mütter intensiv Zeit mit den Kindern verbringen können, sondern auch die Väter. Manche Arbeitgeber zahlen zur Geburt des Kindes bis zu 2000 Franken. Das ist ja schön, aber ich würde lieber zwei Wochen Vaterschaftsurlaub nehmen, denn Zeit mit dem eigenen Kind ist durch nichts zu ersetzen. Dass es nun einen riesigen Aufstand gegen den Vaterschaftsurlaub gibt, verstehe ich nicht. Schliesslich gibt es diesen in anderen Ländern auch schon, etwa in Schweden, und leisten könnte es sich die Schweiz allemal. Ich hoffe, dass der zweiwöchige Vaterschaftsurlaub angenommen wird, denn ein Tag ist wirklich nichts, den hätte ich bereits im Kreisssaal aufgebraucht gehabt.»

«Ich hatte nicht frei und habe trotzdem ein super Verhältnis zu meinen Kindern»

Stefan (47), Tätowierer:

«Der zweiwöchige Vaterschaftsurlaub soll wahrscheinlich den Anreiz schaffen, mehr Nachwuchs zu haben. Für mich ist das aber der falsche Weg. Denn: Was soll der Arbeitgeber machen, wenn ihm dadurch die Arbeitskräfte fehlen? Die Arbeit muss trotzdem gemacht werden. Väter würden darum längerfristig auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt, Singles und kinderlose Paare hingegen bevorzugt. Und wer sollte diesen Urlaub bezahlen? Das würde an uns Steuerzahlern liegen. Mein Vorschlag wäre, das Kindergeld zu erhöhen. Zwar würde auch das etwas kosten, aber der Mann würde nicht bei der Arbeit fehlen. Durch das Mehrgeld müsste die Frau nach dem Mutterschaftsurlaub nicht gleich wieder arbeiten gehen und kann für das Kind sorgen. Ich finde, die heutige Generation schickt die Kinder sowieso viel zu früh in die Kita. Das zerstört die Bindung zu den Eltern eher als ein fehlender zweiwöchiger Vaterschaftsurlaub. Als ich mit 21 Jahren Vater wurde, hatte ich auch keine zwei Wochen frei, und mit meinen beiden Kindern habe ich heute ein super Verhältnis. Entweder man interessiert sich für das Kind oder nicht. Ein Vaterschaftsurlaub würde da keinen Unterschied machen. Ich sah meine Familie nur an den Wochenenden, weil ich im ersten Lebensjahr meines Erstgeborenen über 1000 Überstunden machte, um meine Familie durchzubringen. Klar hätte ich mir gewünscht, mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen zu können. Aber es ist nun mal nicht alles machbar. Wer eine Familie will, muss mit den Konsequenzen leben können.»

Ungleichgewicht im Pro/Kontra Von allen Einsendungen gab es lediglich eine Gegenstimme von einem Vater, der kein politische Amt innehat. Dieses Ungleichgewicht spiegeln wir in der Auswahl d ieser drei Aussagen wider.

«Nach so einer intensiven Geburt war auch die eine Woche zu wenig»