Demokratische Republik Kongo : Geburt von zwei Berggorillas weckt Hoffnungen für die gefährdete Art

Babyboom bei den Berggorillas: Mit der Geburt eines Weibchens und eines Männchens steigt die Zahl der Neugeburten bei der vom Aussterben bedrohten Art in diesem Jahr auf 16.

In der Demokratischen Republik Kongo wurden zwei Berggorillas geboren.

Im Nationalpark Virunga in der Demokratischen Republik Kongo sind zwei Berggorillas geboren worden. Damit seien seit Anfang des Jahres bereits 16 Nachkommen der bedrohten Menschenaffen auf die Welt gekommen, was einen regelrechten «Babyboom» bedeute, teilten die Behörden am Donnerstag mit. Bei den beiden Neugeborenen handele es sich um ein Weibchen aus der «Humba-Familie» und ein Männchen aus der «Wilungula-Familie».