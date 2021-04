Babyboom in Bern - Geburtenrate rast «steil nach oben» – jetzt kommen die Lockdown-Babys

Die Anzahl der Geburten in der Schweiz ging von 86’200 im Jahr 2019 zurück auf 85’500 Geburten im Jahr 2020. Entgegen der Erwartungen gab es während der Coronazeit also weniger Geburten als sonst. Der Kanton Bern scheint jedoch eine Ausnahme darzustellen: In vielen Berner Spitälern und Geburtenhäuser stieg die Geburtenrate im Jahr 2021 an, schreibt der «Bund».