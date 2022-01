Grosse Solidarität mit «Luna» – Geburtshaus vor dem Aus – Tausende unterzeichnen Petition zur Rettung

D as Geburtshaus Luna in Ostermundigen steht kurz vor dem Aus . Grund f ür d i e vom Kanton angeordnete Schliessung i st ein Konflikt mit de m Berner Gesundheits amt . D ie Problematik: Das Geburtshaus kann nicht gewährleisten, dass eine Ärztin oder ein Arzt innert maximal 15 Minuten vor Ort ist. Dies ist Teil des vorgegebenen Notfallplans und muss vertraglich geregelt sei n . Dagegen regt sich nun Widerstand. Die Grünen des Kantons Bern haben kurzerhand eine Petition lanciert, welche das Geburtshaus retten soll. Innert weniger Stunden haben diese rund 5000 Personen unterschrieben (Stand: 6. Januar, 16 Uhr).

«Wir haben die Petition am Mittwochabend online gestellt. Dass eine Petition in so kurzer Zeit von so vielen Personen unterschrieben wurde, habe ich noch nie erlebt», sagt die Berner Grossrätin Natalie Imboden (Grüne). Dies zeige, wie verankert das Geburtshaus Luna in der Gesellschaft sei. «Es wäre dramatisch, eines der letzten Geburtshäuser im Kanton zu verlieren», so Imboden. Deshalb plant die Grossrätin nun eine Motion einzureichen, welche die geltende Verordnung ändert. «Es ist klar, dass es einen Notfallplan geben muss. Die 15-Minuten-Regelung ist jedoch absurd und muss gestrichen werden», sagt sie.