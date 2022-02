Olympia 2022: Mathilde Gremaud ist nach Bronze gerührt, Eileen Gu weint

Mathilde Gremaud gewinnt auch dank dieses Sprungs Olympia-Bronze. SRF

Darum gehts Mathilde Gremaud gewinnt im Freestyle Big Air Olympia-Bronze.

Sie beschenkt sich damit an ihrem 22. Geburtstag selbst.

Der chinesische Superstar Eileen Gu gewann den Wettbewerb.

Wenn das nicht mal ein tolles Geburtstagsgeschenk ist! Die 22-jährige Westschweizerin Mathilde Gremaud gewinnt im Big-Air-Wettbewerb im Ski-Freestyle die Bronzemedaille. Und das an jenem Tag, an dem sie vor 22 Jahren geboren wurde. Bereits vor vier Jahren reüssierte sie an Olympia, in Pyeongchang gewann sie in der Freestyle-Disziplin Slopestyle Silber. Besonders ihr zweiter Sprung war absolute Extraklasse. Bei ihrem dritten stürzte sie.

Nach ihrem Medaillen-Coup ist Gremaud sichtlich gerührt. Im Interview hat sie Tränen in den Augen, meint: «Die Medaille bedeutet mir sehr viel. Ich habe alles gegeben und jetzt bin ich überwältigt davon, was ich alles erreicht habe. Und das an meinem Geburtstag!» Der Weg zur Medaille war nicht einfach. Ende letzten Jahres war sie noch verletzt, die Vorbereitung verlief nicht optimal. An der Pressekonferenz sagt sie: «Ich verpasste wichtige Tage auf dem Ski. Doch ich hatte nie Angst, dass ich Olympia verpassen werde. Ob ich an meinen Sturz bei meinem letzten Sprung denke? Nein. Ich bin einfach nur glücklich über meine Leistung.» Jetzt geniesse sie erstmal den Tag.

«Vorsichtig sein, wem man Geheimnisse anvertraut

Chinas Hoffnung Eileen Gu hat derweil für den dritten Olympiasieg des Gastgeberlandes bei den Winterspielen in Peking gesorgt. Die 18-Jährige ist die Tochter eines Amerikaners und einer in die USA eingewanderten Chinesin und startet seit 2019 für China. Mit ihrem dritten und letzten Sprung verdrängte Gu noch die bis dahin führende Französin Tess Ledeux auf den Silberrang in der erstmals bei Olympia ausgetragenen Disziplin. Die junge Athletin stand einen extrem schwierigen Sprung mit viereinhalb Drehungen in der Luft. Anschliessend liess sie mit Tränen ihren Emotionen freien Lauf.

Gu ist ein Phänomen und ein absoluter Superstar in China. Von Anfang an richtete sich die grösste Aufmerksamkeit auf die in San Francisco geborene Gu, die trotz eines Sturzes in der Qualifikation den Final erreicht hatte. Zu ihrem Erfolg meint die von chinesischen Medien als «Schneeprinzessin» betitelte Athletin: «Ich kann das nicht beschreiben. Es ist fast ein wenig peinlich, weil mich jetzt die ganze Welt hat weinen sehen. Ich bin einfach nur stolz. Vor allem auch, weil ich weiss, dass so viele Menschen mich überall weltweit unterstützt haben. In den USA und in China.»

1 / 3 Mathilde Gremaud macht sich das schönste Geburtstagsgeschenk gleich selbst. Getty Images Im Freeski Big Air gewinnt sie an ihrem 22. Geburtstag die Bronze-Medaille hinter Tess Ledeux und Eileen Gu. Getty Images Gu ist in China ein Superstar, arbeitet als Model und hat einen Studienplatz an der Elite-Uni Stanford. Getty Images

Siegerin Gu ist ein Model

Auf Instagram folgen der Athletin mehr als 420’000 Menschen. Eine Zahl, die von den chinesischen Medien jedoch deutlich in den Schatten gestellt wird. Nach ihrem Sieg bei den X Games 2021 postete sie auf der Plattform Weibo einen Beitrag. Und was passierte? Er wurde satte 23 Millionen Mal aufgerufen. Der Druck, der auf der jungen Gu lastete, war also enorm. Dennoch hielt sie ihm stand. Überhaupt ist die 18-Jährige ein absolutes Multitalent.

Gu startet auch als Model durch, posierte bereits für die chinesische «Vogue», hinzu hat sie einen Studienplatz an der Elite-Uni Stanford. Sie spielt auch Klavier, reitet und spricht Mandarin. Besonders Modeln hat für sie viel mit dem Freeski zu tun, sie erkennt viele Gemeinsamkeiten. «Beide Berufe haben viel mit kreativem Ausdruck zu tun, holen mich aus meiner Komfortzone und erfordern eine Menge Selbstvertrauen», erklärte sie zuletzt in einer Red-Bull-Doku.

Auf den zwei Brettern besitzt sie eine fast übernatürliche Gabe. Gu gewann bereits bei den Olympischen Jugend-Winterspielen in Lausanne 2020 Silber (Slopestyle) und zweimal Gold (Halfpipe, Big Air). Bei den X Games in Aspen holte sie zweimal Gold (Superpipe, Slopestyle) und einmal Bronze (Big Air). Bei der Freestyle-WM gewann sie wieder zweimal Gold (Halfpipe, Slopestyle), einmal Bronze (Big Air) – und das mit einem gebrochenen Daumen. Bei Olympia hat sie nun erneut ihre Extraklasse unter Beweis gestellt – wie Gremaud auch.