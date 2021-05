Meggen - Geburtstagsparty in Hotel endet mit Feuerwehreinsatz wegen «Tortenfontänen»

Am 3. Mai feierte ein Ehepaar im Hotel Balm in Meggen LU Geburtstag.

Diesen 50. Geburtstag hat sich ein Ehepaar* anders vorgestellt: Am 3. Mai buchte es ein Zimmer im Hotel Balm in Meggen, um dort zu feiern. Extra hatte es dazu einen Kuchen mitgebracht, mit Wunderkerzen drauf. «Diese haben nur eine halbe Minute gebrannt. Doch das reichte, um Feueralarm auszulösen», sagt der Ehemann. Obwohl es nicht brannte, sei die Feuerwehr kurz danach vor Ort gewesen und hätte gefragt, was los sei. Der Mann sagt: «Wir haben auch schon mit solchen Kerzen in anderen Hotelzimmern Geburtstag gefeiert, nie ist sowas passiert. Das ist doch unmöglich, dass dieser Rauchmelder so empfindlich eingestellt ist.» Der Mann verweist darauf, dass die Raumhöhe im alten Gebäude des Hotels sehr tief sei, und dass er vermute, der Rauchmelder reagiere deshalb so empfindlich.