Sweet Sixteen : Geburtstagsparty von Mädchen (16) wird zum Coronavirus-Superspreader-Event

Obwohl im US-Bundesstaat eine Personenlimite für Partys besteht, feierte ein Mädchen seinen 16. Geburtstag mit über 80 Personen. 37 von ihnen sind nun am Coronavirus erkrankt.

«Dutzende Menschen von der Sweet-16-Party sind erkrankt», sagte Gouverneur Andrew Cuomo am Mittwoch (Ortszeit). «Das zeigt, wie ein Event so viele Fälle erzeugen kann». Mehr als 80 Menschen hätten an der Feier teilgenommen, die Ende September von einem Partyveranstalter auf der Halbinsel Long Island vor New York organisiert worden sei.