Die Informationsveranstaltung fand via Zoom statt.

Eine 36-jährige Schwangere nahm mit ihrem Partner am 20. und 21. November 2020 an einem Geburtsvorbereitungskurs teil. Der zweitägige Workshop fand inmitten des Corona-Jahrs statt. Aus naheliegenden Gründen entschied sich die Leiterin des Kurses dazu, den Informations-Anlass per Zoom durchzuführen.