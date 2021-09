Blinder Passagier : Gecko «Gary» reist unbemerkt von Kreta nach England

Die Engländerin Victoria Naylor sah, wie sich etwas in ihrem Koffer bewegte – fand aber nichts. Erst Tage später entdeckte sie den kleinen Touristen kletternd an einer Wand.

War es ihm in Griechenland zu heiss oder packte ihn die Reiselust? Ein Gecko ist als blinder Passagier im Koffer einer britischen Touristin von Kreta nach England geflogen. Victoria Naylor entdeckte das winzige Tier erst nach ihrer Rückkehr, wie die Nachrichtenagentur PA am Montag meldete. Das Gary the Gecko getaufte Reptil wurde schliesslich in Altrincham bei Manchester der Tierschutzorganisation RSPCA übergeben.