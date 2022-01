Der 22-jährige Michael befindet sich in Quarantäne. Gegenüber 20 Minuten erzählt der Student, wie er den Silvesterabend verbracht hat.

Fribourg : «Gedanke daran war seltsam» – Student in Quarantäne feiert Silvester alleine

Darum gehts Wegen Corona in Quarantäne: Student Michael wurde kürzlich positiv getestet und befindet sich seitdem in Isolation.

Silvester konnte der 22-Jährige deshalb nicht mit seinen Liebsten feiern.

Ganz alleine musste Michael Höchner den Silvesterabend in seiner Wohnung in Fribourg verbringen. Der Grund: Kurz nach Weihnachten wurde der 22-jährige Student positiv auf Corona getestet, wie er gegenüber 20 Minuten erzählt. « Ich hatte einen Impfdurchbruch und befinde mich in Quarantäne. Die ersten Tage habe ich mich gar nicht gut gefühlt. »

Obwohl es ihm körperlich mittlerweile etwas besser gehe, sei die Isolation immer noch belastend. « Vor allem vor Silvester habe ich mir ganz viele Gedanken gemacht, wie es sein wird, diesen Abend alleine verbringen zu müssen. Die Vorstellung daran war seltsam. Ich wollte aber das Beste daraus machen. »

«Ich war bis 3 Uhr wach und habe telefoniert»

Am Neujahrsabend habe er sich schliesslich mit einem kleinen Racletteofen und seinem Laptop an den Esstisch gesetzt und unter anderem mit seinen Eltern geskypt. « Zum Schluss war ich bis drei Uhr wach und habe mit den unterschiedlichsten Leuten telefoniert. Das wirklich sehr schön » , so Michael.

Etwas Positives kann der 22-Jährige der Quarantäne aber doch abgewinnen: « Ich habe im Januar Prüfungen. Weil ich sonst nichts machen kann, bin ich die ganze Zeit am L ernen. Ich war noch nie so lange im Voraus so gut vorbereitet. »

