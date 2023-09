Gedenken an 22-Jährige: Gedenken an Mahsa Amini – kommt es erneut zu Massenprotesten?

Am 16. September jährt sich der Tod von Mahsa Amini.

Kurz vor dem ersten Todestag von Mahsa Amini hat US-Präsident Joe Biden die Unterstützung der USA für die Menschen im Iran betont und neue Sanktionen bekanntgegeben. «Heute, wo wir Mahsas tragischem Tod gedenken, bekräftigen wir unser Engagement für die mutigen Menschen im Iran , die ihre Mission weiterführen», erklärte Biden am Freitag.

Biden gab angesichts des anstehenden Jahrestags neue Sanktionen gegen «einige der schlimmsten Menschenrechtsverletzer im Iran» bekannt. Auf einer Liste der Abteilung für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte im US-Finanzministerium standen am Freitag 29 Einzelpersonen und Organisationen, die in einem Zusammenhang mit dem Tod Aminis stehen.

Monatelange Demonstrationen

US-Aussenminister Antony Blinken erklärte, die USA würden 25 Menschen aus dem Iran, drei staatliche Medienunternehmen und ein Internetunternehmen im Zusammenhang mit der Unterdrückung der landesweiten Proteste sanktionieren. In Koordination mit Grossbritannien, Kanada, Australien und anderen Ländern handelt es sich um die 13. Sanktionsrunde in Reaktion auf die Niederschlagung der Proteste in dem Land.