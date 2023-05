Niederwangen: Vandalen zerstören Gedenkstätte für totes Mami

Die Gedenkstätte wurde von einer unbekannten Person zerstört und in den angrenzenden Weiher geworfen.

An einem kleinen Teich errichtete Pia Kräuchi zusammen mit ihrem Bruder eine Gedenkstätte für ihre Ende März verstorbene Mutter. «Der Weiher war ihr Lieblingsplatz. Sie ging immer dort laufen oder setzte sich auf die Bank. Eine kleine Gedenkstätte an diesem Platz erschien uns richtig und wichtig», sagt Kräuchi. Vor Spaziergängern etwas versteckt, zierten ein mit Regenbogen und Katze bemalter Stein und eine kleine Laterne den Platz. Am Sonntag vor Auffahrt wurde ein Abschiedsfest im sehr kleinen Rahmen organisiert und die Gedenkstätte ins Leben gerufen.