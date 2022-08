Österreich : Gedenkstätte verwüstet – Täterin war «unzufrieden mit der Gesamtsituation»

Eine Frau, die am Wochenende die Gedenkstätte für die Ärztin zerstörte, gab nun an, «unzufrieden mit der Gesamtsituation zu sein».

Täterin bereits polizeibekannt

Auf den Vorwurf des im Video zu sehenden Vorfalls ging sie in der Polizei-Befragung nicht ein, heisst es. «Sie äusserte lediglich Unzufriedenheit über ihre Gesamtsituation», so ein Polizeisprecher. Nun wird eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft Wien übermittelt, die eine strafrechtliche Beurteilung vornehmen wird. Gleichzeitig wurde die 62-Jährige wegen des Verdachts der Ordnungsstörung angezeigt.

Geheimbegräbnis für Ärztin

Nach dem Tod der oberösterreichischen Ärztin Lisa-Maria Kellermayr herrschen weiterhin Trauer und Ratlosigkeit. Die Medizinerin durchlebte ein monatelanges Martyrium durch ständige, höchst aggressive Hassnachrichten und Todesdrohungen von Corona-Massnahmengegnerinnen und -gegnern und nahm sich am Freitag der Vorwoche in ihrer Praxis in Seewalchen am Attersee (Oberösterreich) das Leben. Diese Woche soll sie ein Geheimbegräbnis bekommen.