In dieser städtischen Liegenschaft an der Fritschistrasse 3 unweit des Albisriederplatzes ist Köbi Kuhn aufgewachsen.

Die Tafel wird an der Frischistrasse 3 in Wiedikon angebracht, wo Kuhn aufgewachsen ist.

Die Stadt Zürich ehrt Köbi Kuhn an seinem Todestag am 26. November mit einer Gedenktafel.

Vor knapp einem Jahr, am 26. November 2019, war Köbi Kuhn mit 76 Jahren im Spital Zollikerberg an den Folgen einer langwierigen Lungene rkrankung g e storben. Schon bald kam der Wunsch auf, den beliebten Nationaltrainer und Ex-FCZ-Spieler zu ehren. So schlug seine zweite Frau Jadwiga vor, eine lebensgrosse Statue von Köbi Kuhn auf der Fritschiwiese unweit des Albisriederplatzes aufzustellen. Im Gemeinderat wurde ein Postulat eingereicht, Köbi Kuhn mit einer Strasse oder einem Platz zu würdigen.

Beide Vorschläge kommen für die Stadt nicht infrage, dafür soll Kuhn eine Gedenktafel erhalten. Wie Astrid Herrmann , Sprecherin des Präsidialdepartements sagt, sei die Stadt Zürich zurzeit an der Erarbeitung einer Gedenktafel zu Ehren von Köbi Kuhn. Diese soll an der Fritschistr a sse 3 a ngebracht werden, wo Kuhn aufgewachsen ist. Es handelt sich dabei um eine städtische Liegenschaft. Astrid Herrmann: « Die Einweihung der Tafel ist auf den 26. November 2020 geplant, den ersten Todestag von Köbi Kuhn. » Coronabedingt wird der Anlass im kleinen Rahmen durchgeführt.

Grab endlich fertig

«Trauerspiel ums Grab beendet» schrieb die «Glückspost» in einer ihrer jüngsten Ausgaben und berichtete über das Familiengrab von Köbi Kuhn im Friedhof Sihlfeld in Zürich-Wiedikon. Noch im Sommer war die rechte Grabseite von Köbi Kuhn mit Blumen üppig bepflanzt, auf der linken Seite von seiner ersten Frau Alice hatte es nur verwelkte Blumen. Und anstatt eines Gesichtsporträts aus Gips, so wie bei Alice, hing von Köbi Kuhn immer noch ein laminiertes Foto am Grabstein – das Provisorium von der Beerdigung.