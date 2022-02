Zürich – Gedränge und Geschubse vor Club – «Security war zeitweise machtlos» 

In einer Warteschlange vor dem Club Exil im Kreis 5 kam es am Wochenende zu einem Gedränge und Geschubse.

Eine riesige Warteschlange bildete sich am Samstagabend vor dem Club Exil in Zürich. Während viele der Gäste geduldig auf einen Einlass warteten, kam es beim Eingangsbereich zu chaotischen Szenen. Das Video eines News-Scouts zeigt, wie Personen gegen das Absperrgitter gedrückt werden. Eine Frau verzieht vor Schmerzen ihr Gesicht. Das Sicherheitspersonal versucht, die Lage unter Kontrolle zu bringen. Doch von hinten wird weiter gedrängt und geschubst.

Vor dem Club Exil in Zürich bildete sich am Samstagabend eine riesige Warteschlange.

«Wir bitten um Anstand und Geduld»

«Eine Evaluation von möglichen Massnahmen ist im Gange, um ähnliche Situationen in Zukunft zu verhindern», sagt Lüthy. Er appelliert an die Gäste, sich korrekt zu verhalten: «Weil jedoch jede personelle und infrastrukturelle Anpassung weiterhin nur in Kombination mit korrektem Verhalten all unserer Gäste gegenüber ihren Mitmenschen eine Wirkung erzielt, bitten wir auch in unserer Wartezone um Anstand und Geduld.»