Gefährden die geleakten Geheimdokumente die Gegenoffensive?

«Aktuelle Leaks so schwerwiegend wie die von Snowden»

In den letzten Jahren kam es immer wieder zu schwerwiegenden Leaks militärischer und sicherheitsdienstlicher Informationen. Sind die Amerikaner nicht in der Lage, Geheimnisse für sich zu behalten? Sicherheitsanalyst Shashank Joshi verweist darauf, dass es in den US-Sicherheitsapparaten enorm viele Mitarbeitende gebe, was Informationslecks natürlich begünstige. Zudem habe man den Informationsaustausch zwischen den Sicherheitsbehörden nach den New Yorker Anschlägen vom 11. September 2001 massiv erhöht.