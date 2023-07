Studie: Gefährden intolerante Linke die Demokratie?

Geht es um andere Meinungen, sind Linke intoleranter als Rechte . Dieses Fazit zieht eine grosse Studie in zehn europäischen Ländern. Die Schweiz ist zwar nicht dabei, Politologe Michael Hermann sagt aber, die Erkenntnisse würden in der Schweiz wohl ähnlich ausfallen.

«Werde gewisse Ansichten der Rechten mit allen Mitteln bekämpfen»

«Linke schaden der Demokratie»

Gift für die Stimmung im Land

Politologe Michael Hermann glaubt, dass unter der linken Intoleranz gegenüber anderen Meinungen der politische Diskurs in der Gesellschaft leidet: «Viele Linke sind überzeugt, auf der richtigen Seite zu stehen, was die Gefahr birgt, Gegner pauschal als Feinde zu betrachten und deren Meinung gar nicht mehr als solche zu akzeptieren. Die Gegner gilt es möglichst aggressiv zu attackieren.»

Mitte-Parteien schlagen Brücken

Dass die Demokratie in der Schweiz nach wie vor gut funktioniert, hat laut Hermann mit den Parteien zwischen den Polen zu tun: «Sie schaffen es, in Bundesbern zwischen extremen Meinungen Brücken zu schlagen.» Hermann warnt aber: «Wenn die Linke den politischen Gegnern nicht mehr zusteht, eine eigene Meinung und eigene Perspektiven zu haben, dann beschädigt das die offen Gesellschaft.» Am Schluss helfe das wiederum der Rechten, die wie in den USA oder Ungarn den Kulturkampf dazu nütze, Rechte von Minderheiten einzuschränken.