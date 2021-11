Gefährdet Omikron nun auch die Ski-Weltcup-Rennen in St. Moritz?

Seit Montag befindet sich Kanada wegen Omikron auf der Quarantäneliste des BAG, was besonders für die Frauen im Ski-Weltcup problematisch ist. Am kommenden Wochenende gastieren Lara Gut & Co. zum Speedauftakt in Lake Louise. Bereits am 11. und 12. Dezember stehen dann in St. Moritz zwei Super-G’s an, doch wie soll eine Teilnahme der Athletinnen möglich sein, ohne vorher in Quarantäne zu müssen?