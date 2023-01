Virales Tiktok-Video: Kanton will jetzt Fussgängerstreifen überprüfen

Die kantonale Bau- und Verkehrsdirektion will die Situation in Leimiswil BE nun prüfen.

Auf einem Tiktok-Video ist zu sehen, wie ein Kind einen Fussgängerstreifen überqueren will – doch kein Auto hält an.

Ein Kind wartet minutenlang am Fussgängerstreifen, doch keiner hält an: Das Schulweg-Video , das ein Vater aus Leimiswil (Gemeinde Madiswil) auf Tiktok postete, wurde über 250’000 Mal angeklickt. «Muss eigentlich zuerst ein Kind überfahren werden, bevor etwas passiert?», fragt der besorgte Oberaargauer im Filmchen – und ärgert sich über die «abgelenkten» Autofahrerinnen und Autofahrer.

Manche 20-Minuten-Leserinnen und -Leser pflichten dem empörten Vater bei. «Fussgängerinnen und Fussgänger haben nicht nur Vortritt, wenn sie sich bereits auf dem Fussgängerstreifen befinden, sondern schon, wenn sie auf dem Trottoir stehen und klar ersichtlich ihre Querungsabsicht zeigen», schreibt eine Userin in der Kommentarspalte. «Lenkerinnen und Lenker müssen deshalb rechtzeitig die Geschwindigkeit reduzieren.» Auch Hännoblatt findet, Autolenkerinnen und -lenker müssten «so fahren, dass sie in jeder Situation sicher anhalten können. Und wenn sie im Scheinwerferlicht nur 100 Meter Strasse sehen, dann müssen sie halt entsprechend ihre Geschwindigkeit anpassen.»

«Nicht so klar, dass er wirklich über die Strasse will»

Daneben gibt es allerdings eine beträchtliche Anzahl Leserinnen und Leser, welche die Verantwortung in dieser Situation nicht allein bei den motorisierten Verkehrsteilnehmern sehen. Einige merken an, dass die Sicht auf den Bub aufgrund des Betonelements, auf dem das Hinweissignal für den Fussgängerstreifen steht, eingeschränkt sei. «Erst im letzten Augenblick sieht man als Autofahrer das Kind», schreibt Repter. Andere bemängeln zudem, die Querungsabsichten des Kindergärtlers seien zu wenig ersichtlich. Postillon etwa schreibt: «Der Junge steht ja gar weit vom Strassenrand entfernt und schaut auch immer wieder zurück. Für mich als Fahrer ist so nicht so klar, dass er wirklich über die Strasse will.»