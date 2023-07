Streumunition: USA liefern der Ukraine Streubomben

Was ist Streumunition und wie funktioniert sie?

Eine Streubombe ist ein Behälter aus Metall, der Hunderte kleiner Sprengsätze (Bomblets) enthält. Oft sehen sie aus wie bunte Getränkedosen oder Tennisbälle. Streubomben werden entweder von einem Flugzeug abgeworfen oder vom Boden aus abgefeuert. Sie öffnen sich in der Luft und setzen ihre Mini-Sprengsätze auf einem Gebiet frei, das von der Grösse her mehreren Fussballfeldern entspricht.

Wie kann die Munition der Ukraine bei der Gegenoffensive helfen?

Wegen des Risikos für Zivilisten habe man sie so lange aufgeschoben. Aus dem Pentagon heisst es, man werde Geschosse wählen, bei denen es möglichst selten zu Blindgängern komme. So soll das Risiko für Zivilisten möglichst geringgehalten werden.

Was macht Streumunition so gefährlich?

Wo wurde Streumunition schon eingesetzt?

Seit 2010 registrierte die Organisation den Einsatz von Streubomben in der Ukraine, in Kambodscha, Libyen, Sudan, Südsudan und im Jemen. Im Ukraine-Krieg seien sie von beiden Seiten eingesetzt worden. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat immer wieder kritisiert, dass dabei Zivilisten verletzt und getötet wurden.

Was steht in dem Abkommen gegen Streumunition?

Das Übereinkommen über Streumunition (Convention on Cluster Munition oder Oslo-Übereinkommen) trat 2010 in Kraft. In dem Vertrag verpflichten sich Staaten, «unter keinen Umständen jemals Streumunition einzusetzen, zu entwickeln, herzustellen, auf andere Weise zu erwerben, zu lagern, zurückzubehalten oder an irgendjemanden unmittelbar oder mittelbar weiterzugeben».