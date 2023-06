Yaël Meier samt Baby aus Zug evakuiert

Bundeswehr-Soldaten waren zufällig an Bord

Die Bundeswehr-Soldaten haben sich zufällig an Bord befunden, genau wie Polizisten und ein Notfall-Seelsorger, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn gegenüber Ntv.de sagt. Es habe eine technische Störung an der Stromversorgung gegeben, weshalb der Zug am Nachmittag mitten auf der Saale-Elster-Talbrücke zum Stehen gekommen sei. Rund 800 Passagiere hätten sich in dem voll besetzten Zug befunden.