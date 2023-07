Appenzeller Alpen: Wanderer beim Melken einer fremden Kuh erwischt

Am Samstag hat eine Landwirtin beobachtet, wie zwei junge Touristen eine ihrer Kühe molken.

Das ist passiert

Eine Landwirtin glaubte am Samstag kaum, was sich vor ihren Augen abspielte: Zwei junge Touristen haben eine ihrer Kühe gemolken. Die zwei Männer waren im Alpstein unterwegs und haben der Kuh laut Landwirtin «respektlos an das Euter gegriffen». Die Frau hat für die Aktion kein Verständnis und war total erschüttert, als sie das sah. Sie wollte die beiden laut FM1-Today auf ihr Fehlverhalten ansprechen, doch diese waren rasch über alle Berge.