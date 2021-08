Potenziell tödlich für Hunde - Gefährliche Blaualgen am Bodensee entdeckt

1 / 6 Der Hafen in Horn TG. 20M/jeb Im Dorf im Thurgau wurden Blaualgen entdeckt. 20M/jeb Diese können für Hunde gefährlich sein, mitunter tödlich. (Symbolbild) imago images/blickwinkel

«Im östlichen Hafen der Gemeinde Horn sind am Mittwoch blaue Verfärbungen an der Wasseroberfläche festgestellt worden», heisst es auf der Website der Gemeinde Horn TG. « Untersuchungen des Amts für Umwelt des Kantons Thurgau haben gezeigt, dass es sich um toxische Blaualgen handelt.» Da Blaualgen für Mensch und Tier giftig sein können, wurde der betroffene Bereich abgesperrt. «Generelles Badeverbot für Hunde! Lassen Sie Ihren Hund nicht aus dem See trinken», heisst es laut FM1Today auf einem Flyer bei der Hafenanlage in Horn TG.

Dass Blaulagen vor allem für Tiere zur ernsthaften Gefahr werden können, zeigte sich kürzlich in Schmerikon SG. Fünf Hunde sind gestorben, welche sich an Blaualgen vergifteten. Nachdem mehrere Hunde umgekommen sind, entnahm der Tierarzt Kurt Raymann aus Uznach SG eine Probe des Wassers aus einer Pfütze am Aabachdelta in Schmerikon SG und sendete diese an das Amt für Wasser und Energie des Kantons St. Gallen. Der Verdacht des Veterinärs wurde durch die Auswertung der Wasserprobe bestätigt.

Für Menschen ist die Gefahr geringer. Das Gift der Blaualgen müsste in hoher Konzentration vorkommen. Hunde sind jedoch empfindlicher auf das Gift. Blaualgen gedeihen am besten in stehenden Gewässern und bei hohen Temperaturen. Das war offenbar im östlichen Hafenbecken von Horn der Fall. Dieser Teil sei abgegrenzt. Schwimmen kann man deshalb in anderen Teilen von Horn TG problemlos. « An den Badeplätzen und anderen Uferbereichen am Bodensee besteht deshalb keine Gefahr», teilt die Gemeinde Horn mit.