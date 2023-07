Soziale Medien: Gefährliche Blaualgen? Flims widerlegt Gerüchte um Bergsee

Trotz Entwarnung neue Massnahmen

Der Schwerpunkt richtete sich an das öffentlich zugängliche Südufer des Caumasees. Am östlichsten Punkt des Sees wurden zudem vom Ufer aus chemisch-physikalische Messungen mittels eines Handgerätes in einer Wassertiefe von ungefähr 30 Zentimetern erhoben. Weder am Caumasee noch am Lag Prau Tuleritg konnten Indizien einer Blaualgenblüte festgestellt werden.