Basel: «Gefährliche Fahrweise» – Polizei sucht Kleinwagen

Am Samstagmorgen fiel ein Autofahrer durch sein gefährliches und unkontrolliertes Fahrverhalten in der Kirchgasse nähe Wettsteinplatz in Basel auf.

Am Samstagmorgen gegen 8.20 Uhr verursachte ein Mann in einem grauen oder silbernen Kleinwagen mit Schweizer Kontrollschild in der Kirchgasse nähe Wettsteinplatz in Basel mehrere Sachschäden. Die Kantonspolizei Basel-Stadt teilt mit, dass der Fahrer aufgrund seiner «gefährlichen Fahrweise» auffiel. Er streifte mehrere korrekt geparkte Fahrzeuge am linken Fahrbahnrand und touchierte frontal eine Bauabschrankung an der Verzweigung Kirchgasse und Riehentorstrasse. Bei den Kollisionen verlor das Fahrzeug beide Radabdeckungen auf der linken Seite.