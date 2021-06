Laus «Ripersiella Hibisci» mit Callistemon-Zierpflanzen aus Italien eingeschleppt – Bund warnt

Bund warnt : Gefährliche Laus mit Zierpflanzen eingeschleppt

Zwischen März und Mai wurden in der Schweiz mehrere Zierpflanzen verkauft, die mit einem bisher in Europa nicht dokumentierten Schadorganismus befallen sind.

Im März wurden 50 Callistemon-Pflanzen, auch «Zylinderputzer» genannt, von einem italienischen Betrieb in die Schweiz geliefert, der von Ripersiella hibisci befallen ist. «Der Schadorganismus war bisher noch nie in Europa festgestellt worden. Die Laus wird in der Schweiz und der EU als besonders gefährlicher Schadorganismus eingestuft», schreibt das Bundesamt für Landwirtschaft in einer Mitteilung. «Sie kann verschiedene Wirtspflanzen befallen, insbesondere Topfpflanzen, wie Hibiskus, Oleander, Zylinderputzer, Rhododendren, Feigen und verschiedene Bonsaiarten. Die Pflanzen zeigen zunächst ein verzögertes Wachstum, werden gelb und welk und sterben letztlich ab.»