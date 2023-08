Korfu: Edelweiss-Flug muss umgeleitet werden

Der Edelweiss-Flug von Korfu nach Zürich musste in Preveza zwischenlanden und startet auf Korfu mit rund drei Stunden Verspätung.

Zahlreiche Flüge konnten wegen eines Unwetters nicht am Flughafen in Korfu landen.

An einem Strand mussten zehn Touristen evakuiert werden.

Wegen starker Stürme auf den Ionischen Inseln in Griechenland kam es auf Korfu zu Chaos am Flughafen.

Nach den verheerenden Waldbränden zieht nun ein heftiges Unwetter über Griechenland. Seit dem späteren Samstagnachmittag ziehen vor allem über die Ionischen Inseln starke Stürme. Die «Greek City Times» berichtet, dass die Bewohnerinnen und Bewohner der Region über die Notrufnummer 112 eine vorsorgliche Warnung vor «gefährlichen Wetterphänomenen» mit drohenden schweren Regenstürmen, Gewittern und Hagel erhalten hätten. Zu den am stärksten betroffenen Gebieten zählen die Inseln Korfu, Paxos, Kefalonia, Lefkada und Ithaki sowie Epirus, westliche Festlandregionen und Westmakedonien.

Eine Gruppe von zehn Touristen musste vom Strand Porto Timoni in Korfu evakuiert werden, sie wurden von einem Sturm überrascht. Ein privates Boot brachte sie dann inmitten eines schweren Gewitters zum Strand von Agios Georgios Pagon, wobei zusätzlich die Feuerwehr und die griechische Küstenwache mobilisiert wurden.

Edelweiss-Flug umgeleitet

Ein News-Scout steckt derzeit wegen des starken Unwetters am Flughafen in Korfu fest. «Alle Flüge sind wegen des starken Unwetters verspätet oder werden umgeleitet». Dementsprechend herrsche nun ein riesiges Chaos am Flughafen. «Es ist extrem überfüllt und auch bei den Restaurants wartet man bis zu einer halben Stunde», sagt sie.