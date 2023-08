Gefährlicher Schädling: Diesen Käfer musst du in den Tiefkühler stecken

Formell identifiziert wurde der Japankäfer im Wallis erstmals Anfang August, wie es in einer Medienmitteilung vom Dienstag heisst, und zwar in den Gemeinden Zwischbergen und Simplon.

Bereits am Dienstag schlug das Wallis wegen des Schädlings Alarm. Der Kanton hat verschiedene Massnahmen ergriffen, um den Befall durch die Schädlinge einzudämmen.

Adulter Japankäfer. Foto C. Schweizer, Agroscope

Der gefürchtete Japankäfer ist auch in der Nordwestschweiz auf dem Vormarsch. Der Pflanzenschutzdienst des Ebenrain-Zentrums für Landwirtschaft hat kürzlich zwei männliche Exemplare des invasiven Schädlings im Raum Münchenstein gefunden, wie es in einer Meldung vom Mittwoch heisst. Vorsorglich werden die Fallenüberwachungen stark intensiviert und häufiger kontrolliert. Der Ebenrain koordiniere diese Überwachung unter anderem mit der Stadtgärtnerei Basel-Stadt.

Bereits am Dienstag warnte ein anderer Kanton vor dem Käfer. Anfang August wurde im Wallis der Japankäfer erstmals formell identifiziert. Der Japankäfer gilt in der Schweiz und in der EU als Quarantäneorganismus und ist somit melde- und bekämpfungspflichtig.